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Приговоренная Цымбалюк-Романовская бросилась на диван к Малахову 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: соцсети
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заинтриговала поклонников. Пианистка туманно прокомментировала суровое решение Фемиды.
В личном аккаунте Facebook Виталина опубликовала фрагмент текста песни Игоря Талькова "Всему свое время". Также знаменитость отметила, что "приговор" будет обсуждаться на шоу у Андрея Малахова, к которому она направилась почти сразу после заседания суда.
"И если с тобою играет судьба, / Не надо грустить. / Ведь жизнь нам дана / Всего лишь одна — / Так надо же жить?! / Над каждым горит, / И тайну хранит / Святая звезда, / И знает когда / Твой путь озарить — / Знает когда", — написала Цымбалюк-Романовская, сопроводив текст собственным снимком, на котором она позирует на диване, в студии программы "Прямой эфир".
Напомним, на днях Мировой суд Москвы приговорил Виталину к 250 часам обязательных работ по статье о нарушении тайны личной жизни. Кроме того, с нее решено взыскать за моральный вред в счет Джигарханяна 200 тысяч рублей.
Напомним, по версии следствия, Цымбалюк-Романовская установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, позже передав видеозапись ток-шоу. По словам свидетеля обвинения Элины Мазур, камера работала полгода. Виталина якобы объяснила ее установку необходимостью следить за делами мужа.
Пианистка виновной себя не считает, однако демонстрирует полную готовность исполнить решение судьи. Экс-супруга народного артиста готова мести улицы горячо любимой столицы.
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Игорь Тальков , Андрей Малахов , Армен Джигарханян , Шоу-бизнес
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