Яна Поплавская рассказала о состоянии здоровья

Известная актриса Яна Поплавская обратилась к своим подписчикам за поддержкой. «Красная шапочка» рассказала своим фанатам о болезни. Звезда посетовала на жесткий график работы, на хроническую усталость и бешеный ритм жизни.

Звезда задействована во многих шоу, активно снимается в кино, выступает в качестве эксперта в телепередачах и ведет свою колонку о проблемах родителей и детей.

При такой работе на износ организм актрисы дал сбой. На своей страничке в соцсети Поплавская разместила веселую картинку и пожелала всем здоровья и хорошего настроения. Она также сообщила, что несколько дней борется с простудой, но уже пошла на поправку.

На такое сообщение поклонники тут же отреагировали теплыми комментариями. Все желали любимице скорейшего выздоровления и давали советы, как победить недуг: чай с лимоном, мед и теплое одеяло. Они также посылали Яне лучики добра и «обнимашки».

Напомним, что актриса часто делится с фанатами архивными фотографиями. Так недавно звезда выложила снимок, на котором она совсем молодая. Также на фото запечатлены родители Яны и сын Клим. Под публикацией Поплавская оставила комментарий посвященный своему папе. Она рассказала о теплых отношениях в их семье и о трогательной любви своего отца к внуку. «Спасибо, что ты был с нами…» — цитирует актрису сайт Dni.ru.