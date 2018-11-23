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Яна Поплавская рассказала о состоянии здоровья 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная актриса Яна Поплавская обратилась к своим подписчикам за поддержкой. «Красная шапочка» рассказала своим фанатам о болезни. Звезда посетовала на жесткий график работы, на хроническую усталость и бешеный ритм жизни.
Звезда задействована во многих шоу, активно снимается в кино, выступает в качестве эксперта в телепередачах и ведет свою колонку о проблемах родителей и детей.
При такой работе на износ организм актрисы дал сбой. На своей страничке в соцсети Поплавская разместила веселую картинку и пожелала всем здоровья и хорошего настроения. Она также сообщила, что несколько дней борется с простудой, но уже пошла на поправку.
На такое сообщение поклонники тут же отреагировали теплыми комментариями. Все желали любимице скорейшего выздоровления и давали советы, как победить недуг: чай с лимоном, мед и теплое одеяло. Они также посылали Яне лучики добра и «обнимашки».
Напомним, что актриса часто делится с фанатами архивными фотографиями. Так недавно звезда выложила снимок, на котором она совсем молодая. Также на фото запечатлены родители Яны и сын Клим. Под публикацией Поплавская оставила комментарий посвященный своему папе. Она рассказала о теплых отношениях в их семье и о трогательной любви своего отца к внуку. «Спасибо, что ты был с нами…» — цитирует актрису сайт Dni.ru.
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Яна Поплавская , Шоу-бизнес
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