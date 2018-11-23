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Борисова отказалась от гонорара за передачу об Осине 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Дана Борисова рассказала подписчикам Instagram, что приняла участие в съемках передачи о непростой судьбе Евгения Осина. Теледиву удивило, что Наталья Штурм запросила за участие в ней 30 000. Дана заявила, что не понимает, как можно брать деньги за участие в данной передаче и отказалась от гонорара.
Фанаты похвалили телеведущую за силу воли и характер, назвали ее умницей и красавицей. Все дружно осудили Наталью Штурм, которую тоже заподозрили в тяге к алкоголю. Фолловеры заявили, что алкоголизм — это распущенность и психологические проблемы.
Однако нашлись и комментаторы, которые осудили Дану, назвав ее «волком в овечьей шкуре».
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Наталья Штурм , Дана Борисова , Евгений Осин , Шоу-бизнес , Видео
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