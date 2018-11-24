Жанна Агузарова перестала выходить из квартиры

Новостью поделились обеспокоенные соседи знаменитой певицы. По их словам, уже почти год ее толком никто не видел.

Жанна Агузарова , легендарная солистка группы «Браво» и вполне успешная сольная исполнительница, вот уже несколько лет практически не появлялась в медийном пространстве. По сообщениям ее соседей по подъезду, в последний год она пропала из их поля зрения.

«С Агузаровой мы живем на одной лестничной клетке уже много лет. Сейчас стало гораздо спокойнее, чем в былые времена. Толпа музыкантов кутила в ее квартире неделями. Специфический запах травки не выветривался никогда. Но лучше бы так… Пропала наша певунья. Мы Жанну уже год не видели», — рассказала журналистам Наталья, живущая в одном подъезде с эксцентричной звездой.