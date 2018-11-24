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Жанна Агузарова перестала выходить из квартиры 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Новостью поделились обеспокоенные соседи знаменитой певицы. По их словам, уже почти год ее толком никто не видел.
Жанна Агузарова, легендарная солистка группы «Браво» и вполне успешная сольная исполнительница, вот уже несколько лет практически не появлялась в медийном пространстве. По сообщениям ее соседей по подъезду, в последний год она пропала из их поля зрения.
«С Агузаровой мы живем на одной лестничной клетке уже много лет. Сейчас стало гораздо спокойнее, чем в былые времена. Толпа музыкантов кутила в ее квартире неделями. Специфический запах травки не выветривался никогда. Но лучше бы так… Пропала наша певунья. Мы Жанну уже год не видели», — рассказала журналистам Наталья, живущая в одном подъезде с эксцентричной звездой.
Она так же добавила, что Жанна, судя по всему, дома, но не покидает пределов квартиры. Более того, загадочный «мужчина средних лет» периодически приносит ей пакеты с продуктами, но сам в гости не заходит, оставляет еду на пороге, звонит и уходит. Когда журналисты связались с Алексеем Каном, директором Агузаровой, он сообщил, что соседей слушать не стоит. «С Жанной все в порядке. Мы работаем. Интервью давать не будем. Мало ли что несут соседи!», — передает резкое заявление Кан «Собеседник».
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Комментарии17
Жанна Агузарова , ИД "Собеседник" , Шоу-бизнес
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