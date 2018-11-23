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Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти Евгения Осина 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
17 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Евгений Осин. Его в квартире обнаружила сестра Альбина в бессознательном состоянии. Женщина вызвала карету скорой помощи, но врачи уже ничем не могли помочь артисту. Случившееся стало ударом для близких и коллег певца.
Последние годы своей жизни Осин злоупотреблял алкоголем. В прошлом году Дана Борисова, Андрей Малахов и другие неравнодушные люди отправили музыканта в Таиланд в реабилитационный центр, но Евгений Викторович так и не вылечился. Несколько недель назад стало известно, что он вновь начал употреблять алкоголь.
Несколько дней назад музыканта похоронили на Троекуровском кладбище. Отметим, что у самого артиста не было средств, поэтому все расходы на себя взял продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. По его словам, родственники певца не потянут похороны из-за высоких расценок.
Также Разин посвятил Евгению прощальный пост и отметил, что до сих пор считает, что в смерти Осина виновата Наталья Штурм. Он уверен, что именно она спаивала певца и довела его до такого состояния.
«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и отравила непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — заявил Андрей Разин.
Наталья Штурм же долгое время дружила с Осиным и всеми силами пыталась помочь ему вылечиться от алкоголизма. Пока что она не ответила на обвинения Разина.
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Комментарии1
Андрей Разин , Андрей Малахов , Наталья Штурм , Дана Борисова , Евгений Осин , Шоу-бизнес , Таиланд
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