Андрей Разин обвинил Наталью Штурм в смерти Евгения Осина

17 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Евгений Осин . Его в квартире обнаружила сестра Альбина в бессознательном состоянии. Женщина вызвала карету скорой помощи, но врачи уже ничем не могли помочь артисту. Случившееся стало ударом для близких и коллег певца.

Последние годы своей жизни Осин злоупотреблял алкоголем. В прошлом году Дана Борисова Андрей Малахов и другие неравнодушные люди отправили музыканта в Таиланд в реабилитационный центр, но Евгений Викторович так и не вылечился. Несколько недель назад стало известно, что он вновь начал употреблять алкоголь.

Несколько дней назад музыканта похоронили на Троекуровском кладбище. Отметим, что у самого артиста не было средств, поэтому все расходы на себя взял продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин . По его словам, родственники певца не потянут похороны из-за высоких расценок.

Также Разин посвятил Евгению прощальный пост и отметил, что до сих пор считает, что в смерти Осина виновата Наталья Штурм . Он уверен, что именно она спаивала певца и довела его до такого состояния.

«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти. Этому способствовала провокация, которую она ради пиара и денег устроила с журналистами и псевдоврачами, и отравила непонятными лекарствами. На этом фоне у Жени резко ухудшилось психологическое и физическое самочувствие, что привело к летальному исходу», — заявил Андрей Разин.

Наталья Штурм же долгое время дружила с Осиным и всеми силами пыталась помочь ему вылечиться от алкоголизма. Пока что она не ответила на обвинения Разина.