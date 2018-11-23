Ветлицкая стала жертвой мошенников

Мошенники лишают певицу Наталью Ветлицкую денег. Об этом сообщает «СтарХит».

Недавно Ветлицкая рассказала в своем инстаграме, что ее треки, опубликованные в онлайн-магазине iTunes Store, были размещены там не ею и не ее менеджерами. Это, по словам певицы, не приносит ей «ни копейки», однако позволяет зарабатывать мошенникам.

«Кто подскажет, как заблокировать песни, которые выложены пиратами?» — спросила она своих подписчиков.

В ответ те рекомендовали певице обратиться в службу поддержки iTunes Store. Вероятно, так она и поступила, потому что непродолжительное время спустя подписчики отчитались, что все композиции Ветлицкой пропали из интернет-магазина.

Также артистка рассказала, что на еще двух популярных в России музыкальных сервисах ее треки опубликованы незаконно, и пообещала вскоре добиться их удаления и оттуда.