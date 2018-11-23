Анастасию Волочкову обвинили в порочности

Хейтеры привычно обрушились на балерину, обвинив ее в пьянстве, распущенности и порочности. Мужчину приняли за бомжа, который «промахнулся пальцем». Многие гневно заявили, что помнят экс-приму в молодости, нежной и талантливой девушкой, а сейчас фанатам стыдно за ее поведение.

Большинство комментариев носит негативную окраску. Любопытные ждут продолжения, но подозревают, что артистка удалит высказывания неугодных критиков.