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Анастасию Волочкову обвинили в порочности 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анастасия Волочкова превзошла саму себя. Она выложила в своем паблике Инстаграм непристойное фото в желтой пижаме на диване в обнимку с очередным любовником, который показывает неприличный жест. Фото лаконично названо «Просто мы».
Хейтеры привычно обрушились на балерину, обвинив ее в пьянстве, распущенности и порочности. Мужчину приняли за бомжа, который «промахнулся пальцем». Многие гневно заявили, что помнят экс-приму в молодости, нежной и талантливой девушкой, а сейчас фанатам стыдно за ее поведение.
Большинство комментариев носит негативную окраску. Любопытные ждут продолжения, но подозревают, что артистка удалит высказывания неугодных критиков.
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