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Шнуров объяснил, почему не выступает на Украине 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью журналу "Россия в глобальной политике" рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.
В ходе разговора про выступления коллектива по всему миру журналист спросил у Шнурова о том, ездит ли он на Украину, на что получил отрицательный ответ.
При этом певец не согласился с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и "не поддаваться политическим ветрам".
"Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?", — заметил лидер "Ленинграда".
В 2017 году Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. Сам музыкант заявил, что "не привык ломиться в закрытую дверь" и спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.
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Сергей Шнуров , Шоу-бизнес , Видео
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