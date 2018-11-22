«После пьянки»: Алибасов рассказал о первой ночи с Шукшиной

Алибасов поделился подробностями личной жизни с Шукшиной

71-летний российский продюсер и основатель группы «На-на» Бари Алибасов признался, что их отношения с 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной продолжаются уже 20 лет. 20 ноября пара вступила в официальный брак.

Российский продюсер, наиболее известный как создатель и создатель популярной в конце 80-х поп-группы «На-на» Бари Алибасов поделился подробностями их личной жизни с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он вступил в брак 20 ноября. По словам музыканта, отношения с его давней спутницей продолжаются уже 20 лет, и именно тогда случилась их первая «брачная ночь».

«Наша первая брачная ночь была 20 лет назад у меня в квартире после, кстати сказать, пьянки, посвященной открытию того самого «Кинотавра». С тех пор мы не расставались», — рассказал Алибасов.

Он также подчеркнул, что после столь долгих отношений свадьба стала логичным развитием событием.

«Для нас это резонансное событие в том смысле, что оно уже длится 20 лет. С момента знакомства на «Кинотавре» наши отношения не прерывались. Вот, резвились-резвились и, наконец, решили, что надо нам как-то оформить отношения», — заявил продюсер.

Поначалу новость о свадьбе между 71-летним Алибасовым и его давней спутницей — 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной казалась шуткой, но вскоре музыкант официально подтвердил свой статус.

Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве. По данным «Вечерней Москвы», «молодожены нежно друг друга обнимали, обменивались многозначительными взглядами и уверенно поставили свои подписи в брачном листе».

«Мы сегодня постоянно на связи, — признался музыкант. — Я, например, был в сентябре в Сочи, на фестивале, а Лидочка — в холодной Москве, но по три раза в день постоянно созвонились, обменялись новостями, я узнавал, как дела у [ее дочери] Маши, у [ее внука] Макара. Она — самый близкий мне человек».

Примечательно, что как для Алибасова, так и для Федосеевой-Шукшиной это уже далеко не первый брачный союз. Известно, что музыкант в шестой раз вступил в брак, а его избранница до этого была замужем за четырьмя мужчинами, в том числе за культовым советским режиссером, писателем, сценаристом и актером Василием Шукшиным , чью фамилию она носит до сих пор.

Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, но сохранили дружескую связь.

Кроме того, по признанию самого Алибасова, он однажды уже пытался сделать предложение своей спутнице жизни, однако тогда Лидия ответила отказом.

«Как бы это поточнее сказать… ее человечностью, что ли. Сразу же невыносимо сильно захотелось быть рядом с ней. Раньше с одной женщиной я мог находиться не дольше нескольких месяцев, с ней же я желал остаться на годы. Лида олицетворяла собой гармонию, — рассказывал музыкант.

— Будучи женой Василия Шукшина, она как никто знала, что это — жить с творцом. Вот почему она стала моей музой, много помогала мне в работе, являясь истинной хранительницей домашнего очага».

Свои поздравления новоиспеченным молодоженам высказали участники созданной Алибасовым поп-группы «На-на», а также многочисленные фанаты коллектива.

«Друзья, мы хотим поделиться с вами одной очень радостной новостью и хотим, чтобы вы присоединились все вместе к нашим поздравлениям. Мы хотим поздравить Бари Алибасова и Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину, потому что завтра они сочетаются законным браком!» — произнес со сцены участник группы Владимир Политов во время концерта в Санкт-Петербурге.

В то же время новость о заключении брака между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной порадовала далеко не всех. Так, близкий друг Лидии актер театра и кино Стас Садальский назвал этот брак всего лишь грамотным пиаром.

«Фейк. Алибасов слывет знатным пиарщиком. Это все шутка. Лида очень остроумная. Они были на свадьбе администратора Бари. Пусть развлекаются, и нам не скучно. Ждем с нетерпением на ТВ, это надо все обсудить», — заявил Садальский.

В одном из интервью Алибасов признался, что не намеревался делать из свадьбы резонансное событие: «Мы никого не звали и никаких эксклюзивов никому не отдавали. Кто, где и что узнал, или слил, это уже не к нам вопрос».