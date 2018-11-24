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Против Крида взбунтовался еще один город 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 2 часа назад
Фото: BlackStarTV/Youtube
Тверское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрит жалобу жителей Твери на планы проведения концерта популярного исполнителя Егора Крида, сообщили в пресс-службе ведомства.
Криду не дали выступить в Сургуте
В Тверском УФАС уточнили, что на предстоящий концерт пожаловалась «родительская общественность» города. Недовольные отметили, что выступления Крида «предназначены, в том числе, для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку на афишах в городе». Они опасаются, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей, передает ТАСС.
В заявлении родителей приводятся выдержки из текстов песен исполнителя и подчеркивается, что они «изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути». Кроме того, они потребовали проверить концертный зал «Юбилейный» на соответствие требованиям закона о защите детей.
Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах.
Кроме того, обращение жителей направлено в комитет по делам культуры Тверской области.
Ранее Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати — с другой.
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Комментарии10
Крид , Тимати , ФАС , ИТАР-ТАСС , Шоу-бизнес , Тверь
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