Против Крида взбунтовался еще один город

В Тверском УФАС уточнили, что на предстоящий концерт пожаловалась «родительская общественность» города. Недовольные отметили, что выступления Крида «предназначены, в том числе, для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку на афишах в городе». Они опасаются, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей, передает ТАСС

В заявлении родителей приводятся выдержки из текстов песен исполнителя и подчеркивается, что они «изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути». Кроме того, они потребовали проверить концертный зал «Юбилейный» на соответствие требованиям закона о защите детей.

Заявление жителей города будет рассмотрено управлением на предмет соответствия концерта Крида требованиям законодательства о рекламе при распространении информации о концертах.

Кроме того, обращение жителей направлено в комитет по делам культуры Тверской области.