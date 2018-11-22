Джигарханян выписался из санатория

Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из санатория и поправляется дома, заявил его друг Артур Согомонян . Ранее СМИ сообщили, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья.

«Я только что с ним разговаривал, со следующей недели он планирует выйти в театр и увидеть премьеру "Мольера", которую он так долго ждал», — цитирует друга режиссёра РИА Новости.

С начала года 83-летний артист попадал в больницу уже пять раз.

Ранее News.ru сообщал, что экс-супругу худрука Московского драматического театра Виталину Цымбалюк-Романовскую обязали отработать 250 часов за нарушение неприкосновенности частной жизни. При этом изначально девушке грозило лишение свободы до двух лет.