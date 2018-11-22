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Джигарханян выписался из санатория 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Армен Джигарханян выписался из санатория и поправляется дома, заявил его друг Артур Согомонян. Ранее СМИ сообщили, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья.
«Я только что с ним разговаривал, со следующей недели он планирует выйти в театр и увидеть премьеру "Мольера", которую он так долго ждал», — цитирует друга режиссёра РИА Новости.
С начала года 83-летний артист попадал в больницу уже пять раз.
Ранее News.ru сообщал, что экс-супругу худрука Московского драматического театра Виталину Цымбалюк-Романовскую обязали отработать 250 часов за нарушение неприкосновенности частной жизни. При этом изначально девушке грозило лишение свободы до двух лет.
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Артур Согомонян , Армен Джигарханян , РИА Новости , Шоу-бизнес
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