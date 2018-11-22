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Полина Диброва высказалась о муже 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Полина Диброва, опубликовала серию снимков со Дня рождения мужа в соц. сети. Дмитрий Дибров 14 ноября отметил своё 59-летие, на котором присутствовали его родные и близкие, а также многие звёзды шоу-бизнеса.
Полина рассказала своим поклонникам, что в муже больше всего ценит его ум. «Это самая главная часть мужчины и если с ней порядок — остальное, приятное дополнение», — написала Полина. Она также отметила, что её муж, Дмитрий, всегда бывает в окружении прекрасных женщин и часто получает от них комплименты. Однако Полина не ревнует его, так как считает, что у них крепких брачный союз.
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