Многодетная Водянова пошла по стопам Волочковой

Знаменитая на весь мир российская модель, мать пятерых детей похвасталась стройными ногами. Наталья Водянова выложила в свой Instagram-аккаунт довольно смелый снимок.

На фото модель позирует лежа у камина, закинув ноги в черных колготках вверх. Пользователи соцсети обратили внимание на то, что Водянова чуть не задела портрет писателя Толстого . "Лев Толстой в шоке", — пошутил по этому поводу один из них.

Большинство фолловеров восхитились прекрасной физической формой Натальи. "Самые красивые ноги в мире", "Идеальная", "Наташа, как всегда супер-супер!", — прокомментировали фото поклонники. Один из фолловеров отметил, что по сравнению с откровенными снимками Анастасии Волочковой Наталья смотрится как "сама невинность".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 22 Ноя 2018 в 3:59 PST Напомним, Водянова вместе с семьей давно проживает в Париже. Супермодель участвует в модных показах и ведет светский образ жизни.

Фотография Натальи Водяновой с минимумом поразила пользователей соцсети. 36-летнюю супермодель приняли за девочку-подростка. А позже, отправляясь в аэропорт, сфотографировалась у дверей своего отеля вовсе без косметики. "Куколка", "Какая красавица", "Наталья, вы такая милая", "Подросток. Вы прям ровесница своей дочери", — пришли в восхищении подписчики.