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«Доска»: у забывшей про белье Собчак не нашли грудь 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущая Ксения Собчак посетила гламурную вечеринку. Знаменитость продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру и роскошный наряд.
В личном микроблоге Собчак опубликовала отчет с торжества. Она выложила коллаж из двух фото, на котором позирует в облагающем платье молочного цвета.
Наряд сидел на Ксении как влитой. Фасон изделия подчеркивал осиную талию звезды, позволял продемонстрировать завистницам и сплетницам отличный пресс и по-девичьи аккуратные плечи.
Фанаты Ксении пришли в восторг от нежного образа любимицы. В комментариях к публикации звезду осыпали комплиментами. Особо внимательные отметили, что под платьем, на роскошном теле знаменитости, нет белья.
"Ксения, Вы бесподобны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Умная стильная красивая женщина", "ВЕЛИКОЛЕПНО!", "Богиня", "Ишь чо удумала)) хороша чертовка", "Платье огонь, правда с бельем его не наденешь)))", "Ни когда не видела вас такой восхитительно — нежной! Образ, Платье — блеск! Поздравляю!", "Очень люблю Ксюшу!Она настоящая. Не притворяется, не лицемерит, не прогибается!Эталонный журналист и политик!Я разделяю Ее взгляды на многие вещи!", — слагали хвалебные оды интернет-обыватели.
Примечательно, что злопыхатели тоже не дремали, они принялись критиковать телеведущую, приписывая ей недостатки, мол, тощая, а грудь даже под микроскопом не найти.
"Что общего у Собчак и Бузовой? Две доски))", "лошадь красивое животное, а это гиена", "Глиста", "На сперматозоид похожа", "Ужасный вид!", — не унимались недоброжелатели. Примечательно, что завистники Собчак оказались в меньшинстве.
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Ксения Собчак , Шоу-бизнес
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