«Доска»: у забывшей про белье Собчак не нашли грудь

Телеведущая Ксения Собчак посетила гламурную вечеринку. Знаменитость продемонстрировала поклонникам шикарную фигуру и роскошный наряд.

В личном микроблоге Собчак опубликовала отчет с торжества. Она выложила коллаж из двух фото, на котором позирует в облагающем платье молочного цвета.

Наряд сидел на Ксении как влитой. Фасон изделия подчеркивал осиную талию звезды, позволял продемонстрировать завистницам и сплетницам отличный пресс и по-девичьи аккуратные плечи.

Фанаты Ксении пришли в восторг от нежного образа любимицы. В комментариях к публикации звезду осыпали комплиментами. Особо внимательные отметили, что под платьем, на роскошном теле знаменитости, нет белья.

"Ксения, Вы бесподобны! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Умная стильная красивая женщина", "ВЕЛИКОЛЕПНО!", "Богиня", "Ишь чо удумала)) хороша чертовка", "Платье огонь, правда с бельем его не наденешь)))", "Ни когда не видела вас такой восхитительно — нежной! Образ, Платье — блеск! Поздравляю!", "Очень люблю Ксюшу!Она настоящая. Не притворяется, не лицемерит, не прогибается!Эталонный журналист и политик!Я разделяю Ее взгляды на многие вещи!", — слагали хвалебные оды интернет-обыватели.

Примечательно, что злопыхатели тоже не дремали, они принялись критиковать телеведущую, приписывая ей недостатки, мол, тощая, а грудь даже под микроскопом не найти.