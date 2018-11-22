Актер Олег Куртанидзе пропал в Тольятти

Куртанидзе перестал выходить на связь 15 ноября после окончания рабочего дня в молодежном драматическом театре, где он работает режиссером.

Родственники Куртанидзе написали заявление в полицию. По билингу мобильного телефона артиста правоохранители выяснили, что Куртанидзе поехал на вокзал и купил билеты до Новосибирска.

Олег Куртанидзе известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Маросейка, 12» и др.