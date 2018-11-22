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Актер Олег Куртанидзе пропал в Тольятти 

Рамблер + ещё 1 59 минут назад
Фото: кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей-16"
В Тольятти пропал актер и режиссер Олег Куртанидзе, передает 63.ru.
Куртанидзе перестал выходить на связь 15 ноября после окончания рабочего дня в молодежном драматическом театре, где он работает режиссером.
Родственники Куртанидзе написали заявление в полицию. По билингу мобильного телефона артиста правоохранители выяснили, что Куртанидзе поехал на вокзал и купил билеты до Новосибирска.
Олег Куртанидзе известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный», «Маросейка, 12» и др.
Олег Куртанидзе , Шоу-бизнес , Тольятти
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