Разин ополчился на Штурм из-за смерти Осина 

Продюсер Андрей Разин в своем Instagram заявил, что певица Наталья Штурм давала Евгению Осину «непонятные лекарства».
«Я по-прежнему считаю, что Наталья Штурм виновна в его смерти», — написал он.
По мнению Разина, Штурм ради денег и пиара устроила некую провокацию с участием журналистов и псевдоврачей. Он отметил, что певица сама публиковала кадры, на которых она давала Осину какие-то препараты.
Продюсер утверждает, что именно из-за этого артист стал хуже себя чувствовать.
Разин подчеркнул, что сознательно взял на себя расходы по организации похорон Осина, чтобы снизить нагрузку на родственников певца. Он пообещал, что будет присматривать за могилой и примет участие в установке памятника.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года.
Друзья артиста рассказывали, что он страдал от многолетней алкогольной зависимости. Осин проходил лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, но через некоторое время настоял на возвращении в Москву.
Штурм одной из первых попросила о помощи для Осина. Она заявляла, что каждый телевизионный эфир усугубляет его состояние, и просила «не затаскивать в ящик очень больного артиста».