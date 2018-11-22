Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца

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Сын Алибасова одобрил брак отца с Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер 1 час назад
Единственный сын Бари Алибасова одобрил брак продюсера с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом Бари Алибасов-младший сам рассказал «Комсомольской правде».
Накануне стало известно, что 71-летний продюсер и 80-летняя актриса заключили официальный брак. Церемония состоялась в Кутузовском загсе в Москве. При этом СМИ обратили внимание на отсутствие на ней сына Алибасова.
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«Комсомольской правде» 33-летний Алибасов-младший объяснил это «суперуважительной» причиной.
«У меня самого жена рожает», — уточнил он.
При этом сын подчеркнул, что очень любит отца и теперь уже мачеху и полностью поддерживает их решение заключить брак.
Также Алибасов-младший объяснил причину, по которой его отец и Федосеева-Шукшина решили вступить в официальный союз именно сейчас. По его мнению, она заключается в том, что они «созрели» и «поставили друг друга в приоритет».
Бари Алибасов , Комсомольская правда , Шоу-бизнес , Видео
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