Сын Алибасова отреагировал на свадьбу отца

Сын Алибасова одобрил брак отца с Федосеевой-Шукшиной

Накануне стало известно, что 71-летний продюсер и 80-летняя актриса заключили официальный брак. Церемония состоялась в Кутузовском загсе в Москве. При этом СМИ обратили внимание на отсутствие на ней сына Алибасова.

«Комсомольской правде» 33-летний Алибасов-младший объяснил это «суперуважительной» причиной.

«У меня самого жена рожает», — уточнил он.

При этом сын подчеркнул, что очень любит отца и теперь уже мачеху и полностью поддерживает их решение заключить брак.

Также Алибасов-младший объяснил причину, по которой его отец и Федосеева-Шукшина решили вступить в официальный союз именно сейчас. По его мнению, она заключается в том, что они «созрели» и «поставили друг друга в приоритет».