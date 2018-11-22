Оказавшегося на улице внука Марии Шукшиной отправили в монастырь

Фрейя Зильбер, которая подарила внука актрисе Марии Шукшиной , требует у знаменитых родственников материальной поддержки. Девушка стала героиней программы "Прямой эфир" Первого канала.

Фрейя связалась с несостоявшейся свекровью и попросила помощи для сына. В телефонном разговоре Шукшина выслушала жалобы Зильбер и посоветовала разбираться с отцом малыша Макаром Касаткиным, а ее оставить в покое. Также артистка отметила, что Макар только получает высшее образование, поэтому мало зарабатывает.

Далее молодая мать созвонилась с бывшим женихом. Макар отметил, что делает все, что требует от него закон — перечисляет 25% от официального дохода. Также он предложил Зильбер забрать ребенка в свой дом.

Фрейя отметила, что адвокат Касаткина раз в месяц привозит ей семь тысяч рублей и пачку подгузников. По словам девушки, этого недостаточно, да и прожиточный минимум на ребенка в Москве составляет 12 тысяч рублей. Сама устроится на работу из-за сына она не может, живет на съемной квартире, поэтому вскоре она и ее малыш могут остаться на улице.

Также Зильбер рассказала, что Шукшины не стремятся наладить общение с грудничком. Знаменитая бабушка ни разу не навестила внука, однако несколько раз передавала одежду для ребенка. Макар встретился с сыном всего раз. Он был очень недоволен условиями, в которых содержится его наследник.

Присутствующие в студии эксперты отметили, что Фрейя собственными руками отвернула Касаткина от сына. Девушка не стала решать проблемы напрямую со звездным семейством, а пошла со своей историей в прессу, и долго лила грязь на несостоявшегося жениха.

Зильбер сообщила, что обращалась за помощью к собственным родным. Она даже посетила родной город Барнаул.

К слову, родственники молодую мать не приняли. Мать наотрез отказалась встречаться с Зильбер и не разрешила той увидеть старшую дочь Еву. По словам женщины, Фрейя намерено забеременела от наследника знаменитости, чтобы тянуть из него деньги.