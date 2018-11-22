Теща Марьянова написала обращение к Малахову

Бик отметила, что для ее семьи Марьянов стал родным человеком, поэтому они будут защищать его честь.

«Я-не юрист. Но ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые помогут НАМ. Помогут защитить Честь и Достоинство ФАМИЛИЙ Бик и Марьянов», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Женщина поинтересовалась, какие книги Малахов читал в детстве, во что играл, в какой семье рос, «и неужто деньги решают все» для него. По ее мнению, в какой-то момент у него произошел «перелом сознания».

По словам Бик, недавний выпуск «Прямого эфира», посвященный Марьянову, больно ранил ее семью. Она предположила, что Малахову нравится причинять боль людям и возмущает отказ ее дочери, Ксении Бик «торговать памятью» о Марьянове.

«Даже если Вы-атеист, БОГИ ВИДЯТ ВСЁ», — подчеркнула она.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет. В СК заявили, что в последний день своей жизни Марьянов находился в частном реабилитационном центре.

По версии следователей, там актеру вводили лекарства, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. Кроме того, несмотря на жалобы Марьянова, ему долгое время не вызывали скорую. Директора центра заподозрили в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии