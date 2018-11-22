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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Теща Марьянова написала обращение к Малахову 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Теща актера Дмитрия Марьянова Марина Бик опубликовала в Facebook открытое письмо к Андрею Малахову. Женщина написала, что телеведущий «перемалывает судьбы людей в мясорубке».
Бик отметила, что для ее семьи Марьянов стал родным человеком, поэтому они будут защищать его честь.
«Я-не юрист. Но ЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЫ, которые помогут НАМ. Помогут защитить Честь и Достоинство ФАМИЛИЙ Бик и Марьянов», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Женщина поинтересовалась, какие книги Малахов читал в детстве, во что играл, в какой семье рос, «и неужто деньги решают все» для него. По ее мнению, в какой-то момент у него произошел «перелом сознания».
По словам Бик, недавний выпуск «Прямого эфира», посвященный Марьянову, больно ранил ее семью. Она предположила, что Малахову нравится причинять боль людям и возмущает отказ ее дочери, Ксении Бик «торговать памятью» о Марьянове.
«Даже если Вы-атеист, БОГИ ВИДЯТ ВСЁ», — подчеркнула она.
Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет. В СК заявили, что в последний день своей жизни Марьянов находился в частном реабилитационном центре.
По версии следователей, там актеру вводили лекарства, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний. Кроме того, несмотря на жалобы Марьянова, ему долгое время не вызывали скорую. Директора центра заподозрили в незаконном оказании медицинских услуг без лицензии
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Дмитрий Марьянов , Ксения Бик , Андрей Малахов , Шоу-бизнес
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