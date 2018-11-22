Помощница Пельша опровергла его госпитализацию

Представители Валдиса Пельша заявили, что телеведущего не госпитализировали, и проблем с сердцем у него нет. Об этом сообщает «360».

По словам помощницы ведущего Екатерины, Пельш поедет в Антарктиду снимать документальный фильм. Перед путешествием его и других членов съемочной группы должны осмотреть врачи, именно поэтому 22 ноября он оказался в больнице.

Собеседница канала подчеркнула, что речь идет о плановом обследовании.

Директор Пельша Табриз Шахиди также подтвердил, что ведущий здоров. По его словам, такое же обследование Пельш проходил перед восхождением на Эверест. С 27 ноября по 15 января Пельш будет в командировке в Антарктиде.

СМИ писали, что 22 ноября Пельша экстренно положили в московскую больницу с нарушением ритма сердца. Сообщалось, что он находится в кардиологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.