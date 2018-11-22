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Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Помощница Пельша опровергла его госпитализацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Валдиса Пельша заявили, что телеведущего не госпитализировали, и проблем с сердцем у него нет. Об этом сообщает «360».
По словам помощницы ведущего Екатерины, Пельш поедет в Антарктиду снимать документальный фильм. Перед путешествием его и других членов съемочной группы должны осмотреть врачи, именно поэтому 22 ноября он оказался в больнице.
Собеседница канала подчеркнула, что речь идет о плановом обследовании.
Директор Пельша Табриз Шахиди также подтвердил, что ведущий здоров. По его словам, такое же обследование Пельш проходил перед восхождением на Эверест. С 27 ноября по 15 января Пельш будет в командировке в Антарктиде.
СМИ писали, что 22 ноября Пельша экстренно положили в московскую больницу с нарушением ритма сердца. Сообщалось, что он находится в кардиологическом отделении в состоянии средней степени тяжести.
Валдис Пельш , Табриз Шахиди , Шоу-бизнес
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