Бледанс прервала странное молчание о третьей беременности

Эвелина Бледанс выступила с заявлением относительно состояния своей третьей беременности. Популярная актриса прервала молчание, которое многие фанаты считали странным и подозрительным.

Эвелина Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами:

"Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".

Многочисленные поклонники выразили слова поддержки грустной актрисе.

"Жаль конечно. Очень жаль… вы молодец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Не плач дорогая, ты молодец!", "Жаль Эвелина! Не расстраивайтесь, пусть сынишки вас радуют! Творческих успехов вам!", "Мы тебя очень любим и ценим, поддерживаем тебя все", "радость моя все будет хорошо, значит позже будет, но будет обязательно", — высказались поклонники.

Впрочем, нашлись и такие пользователи Сети, кто убежден, что информация о третьей беременности Эвелины Бледанс не более, чем пиар. Поэтому и комментарии они оставили весьма ехидные.

"Уважаемая, мы вас спрашивать не будем. Более того даже не собирались! Вы главное сами об этом не рассказывайте, потому что большинству людей ваша половая жизнь очень надоела! Вы же артистка, вспомните об этом. Есть что по специальности сказать … новые роли, проекты? А Малахова и подобных давно пора гнать из эфира в прайм-тайм.. лучше бы кино хорошее в это время запустили вместо всей этой невообразимой грязи.. гоген, эвелин, шурыгиных и прочих самозанятых ананистов выносящих и выворачивающих свою жизнь на изнанку ради дешевого пиара.. ", "врать людям не надо и считать из за лохов тогда и злости у людей не будет.. потому что, что посеешь то и пожнешь!", "Что не сделаешь ради шоу", — прокомментировали интернет-пользователи.

Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, артистка предпочла не называть. На программе утверждалось, что процедура прошла успешно.