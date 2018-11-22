Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

Бледанс прервала странное молчание о третьей беременности 

Дни.ру 1 час назад
Эвелина Бледанс выступила с заявлением относительно состояния своей третьей беременности. Популярная актриса прервала молчание, которое многие фанаты считали странным и подозрительным.
Эвелина Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами:
"Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".
Многочисленные поклонники выразили слова поддержки грустной актрисе.
"Жаль конечно. Очень жаль… вы молодец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Не плач дорогая, ты молодец!", "Жаль Эвелина! Не расстраивайтесь, пусть сынишки вас радуют! Творческих успехов вам!", "Мы тебя очень любим и ценим, поддерживаем тебя все", "радость моя все будет хорошо, значит позже будет, но будет обязательно", — высказались поклонники.
Впрочем, нашлись и такие пользователи Сети, кто убежден, что информация о третьей беременности Эвелины Бледанс не более, чем пиар. Поэтому и комментарии они оставили весьма ехидные.
"Уважаемая, мы вас спрашивать не будем. Более того даже не собирались! Вы главное сами об этом не рассказывайте, потому что большинству людей ваша половая жизнь очень надоела! Вы же артистка, вспомните об этом. Есть что по специальности сказать … новые роли, проекты? А Малахова и подобных давно пора гнать из эфира в прайм-тайм.. лучше бы кино хорошее в это время запустили вместо всей этой невообразимой грязи.. гоген, эвелин, шурыгиных и прочих самозанятых ананистов выносящих и выворачивающих свою жизнь на изнанку ради дешевого пиара.. ", "врать людям не надо и считать из за лохов тогда и злости у людей не будет.. потому что, что посеешь то и пожнешь!", "Что не сделаешь ради шоу", — прокомментировали интернет-пользователи.
Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы скандально известного ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, артистка предпочла не называть. На программе утверждалось, что процедура прошла успешно.
Дни.ру: последние новости
Подробности экстренной госпитализации Валдиса Пельша Одинокая и красивая: овдовевшая Поргина отдыхает с арабами на курорте "Фейк": Садальский не поверил в свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Комментарии7
Эвелина Бледанс , Андрей Малахов , Шоу-бизнес , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят262
США испытали новое ядерное оружие209
Пельш экстренно госпитализирован11
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан177
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов97
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
00:46
Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь
Общество Интернет
00:53
Помощница Пельша опровергла его госпитализацию
Шоу-бизнес
30:28
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан
Украина В мире
01:18
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Криминал Происшествия
00:18
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение