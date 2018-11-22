Георгий Мартиросян рассказал о внебрачном сыне Александра Абдулова

Актер Георгий Мартиросян много лет дружил с Александром Абдуловым. Сегодня в передаче "Судьба человека" он впервые рассказала о романе своего друга с девушкой Татьяной, которая родила от артиста сына.

Сегодня героем передачи "Судьба человека" стал Георгий Мартиросян. 70-летний актер поведал ведущему Борису Корчевникову о своей личной жизни. В прошлом году он женился в третий раз. Его избранницей стала Наталья Мамонова. От предыдущих отношений у артиста есть дочь Елизавета, которая уже подарила своему знаменитому отцу внука Адама. В ходе беседы Георгий Хачатурович рассказал и о своей многолетней дружбе с Александром Абдуловым, который ушел из жизни в январе 2008 года. У него была четвертая стадия рака легкого.

Как известно, Абдулов несколько раз был женат, а также крутил романы на стороне. После его смерти неоднократно появлялись новости о его внебрачных детях, но они ни разу не были подтверждены официально. От второй жены Юлии у него подрастает дочь Евгения, которой в этом году исполнилось 11 лет. Однако Мартиросян признался, что не только стал свидетелем того, как у Александра Гаврииловича зарождались чувства к первой жене Ирине Алферовой . По словам актера, Абдулов после окончания института недолго встречался с девушкой по имени Татьяна. Спустя несколько лет, когда они встретились снова, актер узнал, что стал отцом мальчика.

кадр из передачи

Все это время Мартиросян хранил тайну друга о внебрачном сыне. "Он пришел к ней домой и увидел, что в конце коридора выбежал маленький мальчик, маленький «абдульчик», который был безумно похож на него", — поделился артист воспоминаниями. Девушка не стала отрицать, что это сын Абдулова, но на ее слова артист отреагировал негативно. Он перестал общаться с Татьяной. Долгое время бывшая возлюбленная не связывалась с Александром Гаврииловичем, но однажды позвонила и рассказала, что у нее появился новый мужчина, но сын не принимает его. Татьяна попросила актера поговорить со своим наследником. «Я сказал: „Шура (так Мартиросян называл Абдулова — прим. ред.), это самый потрясающий момент сказать: „Я твой отец“. Он этого не сделал. Почему — не знаю“, — поделился Георгий Хачатурович.

кадр из передачи

Мартиросян в беседе вернулся к своей личной жизни. Артист заверил, что своей бывшей жене Татьяне Васильвой он никогда не изменял. Хотя в недавнем интервью женщина заявила, что когда она была беременна, муж завел роман на стороне. Более того, любовница ей позвонила и рассказала об их отношениях. Актер уверен, что Васильевой никто не звонил. "Она выдумывает по дороге. Мои измены — это фантазия", — отметил он.