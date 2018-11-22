Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов

DJ Smash требует с избившего его экс-депутата взыскания морального вреда 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: соцсети
DJ Smash подал иск о взыскании компенсации морального вреда с бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, признанных виновными в его избиении, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде города Перми.
В четверг в Свердловском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску, который пострадавший в драке DJ Smash (Андрей Ширман) подал в отношении избивших его Телепнева и Ванкевича.
"Иск подан о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением преступления, ранее рассмотренного в суде", — рассказали агентству в судебной канцелярии.
Адвокат Александр Чепкасов, который ранее защищал Телепнева в деле об избиении DJ Smash, сообщил РИА Новости о том, что сумма морального вреда, заявленная музыкантом в иске, превышает "более 10 миллионов рублей".
По информации местного портала "Business Class", в своем иске Ширман указал, что указанные события причинили ему моральные страдания. Кроме того, он понес значительные расходы на медицинские услуги, транспортировку из аэропорта Шереметьево в клинику, а также потерял доход из-за невозможности участия в запланированных концертах.
Телепнев вместе со своим другом Ванкевичем были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за избиение DJ Smash. Конфликт произошел в пермском ночном клубе в феврале. Во время отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.
В сентябре осужденные попытались оспорить приговор в Пермском краевом суде, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений. Спустя некоторое время после этого политический совет местного отделения партии "Единая Россия" в Свердловском районе города Перми принял решение исключить Телепнева из партии.
Спустя месяц Телепневу увеличили срок заключения в колонии-поселении на два месяца, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении 20-летнего студента в том же ночном клубе в январе. Телепнев по-прежнему остается на свободе до окончания судебных разбирательств, а Ванкевич уже начал отбывание наказания.
Последние новости
Участница телешоу покончила с собой после издевательств в Сети Умер начальник ГРУ Игорь Коробов Финны потребовали вернуть Карелию
Комментарии1
Андрей Ширман , Александр Телепнев , Сергей Ванкевич , Единая Россия , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Шоу-бизнес , Пермский Край , Пермь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя освободят263
США испытали новое ядерное оружие210
Пельш экстренно госпитализирован11
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов102
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан187
Видео
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
00:18
Труба рухнула на людей у метро в Москве
Происшествия Другое
01:43
РФ предостерегла Киев от авантюр
Политика
02:58
Врачи не могут помочь Басилашвили
Шоу-бизнес
00:32
США испытали новое ядерное оружие
Войска Армия
00:46
Как толстый енот зарабатывает хозяйке на жизнь
Общество Интернет
00:53
Помощница Пельша опровергла его госпитализацию
Шоу-бизнес
30:28
«Главная проблема Украины»: когда будет новый майдан
Украина В мире
01:18
Сотрудники Пенсионного фонда украли 70 миллионов
Криминал Происшествия
00:18
Пельш экстренно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение