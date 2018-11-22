DJ Smash требует с избившего его экс-депутата взыскания морального вреда

В четверг в Свердловском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по иску, который пострадавший в драке DJ Smash (Андрей Ширман) подал в отношении избивших его Телепнева и Ванкевича.

"Иск подан о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением преступления, ранее рассмотренного в суде", — рассказали агентству в судебной канцелярии.

Адвокат Александр Чепкасов, который ранее защищал Телепнева в деле об избиении DJ Smash, сообщил РИА Новости о том, что сумма морального вреда, заявленная музыкантом в иске, превышает "более 10 миллионов рублей".

По информации местного портала "Business Class", в своем иске Ширман указал, что указанные события причинили ему моральные страдания. Кроме того, он понес значительные расходы на медицинские услуги, транспортировку из аэропорта Шереметьево в клинику, а также потерял доход из-за невозможности участия в запланированных концертах.

Телепнев вместе со своим другом Ванкевичем были признаны виновными в преступлении, предусмотренном статьей 112 части 2 пункта "г" "д" УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений"), и приговорены к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за избиение DJ Smash. Конфликт произошел в пермском ночном клубе в феврале. Во время отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

В сентябре осужденные попытались оспорить приговор в Пермском краевом суде, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений. Спустя некоторое время после этого политический совет местного отделения партии "Единая Россия" в Свердловском районе города Перми принял решение исключить Телепнева из партии.

Спустя месяц Телепневу увеличили срок заключения в колонии-поселении на два месяца, признав его виновным не только в нападении на DJ Smash, но и в избиении 20-летнего студента в том же ночном клубе в январе. Телепнев по-прежнему остается на свободе до окончания судебных разбирательств, а Ванкевич уже начал отбывание наказания.