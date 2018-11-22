Свадьба Алибасова взбесила Садальского

Садальский назвал фейком свадьбу Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

20 ноября давние друзья и бывшие гражданские супруги заключили официальный брак. Teleprogramma.pro поздравляет пару и вспоминает, сколько жен и мужей было в жизни «молодоженов». Новость о том, что Бари Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной многие восприняли как способ привлечь к себе внимание и похайпиться. Однако сам 71-летний продюсер отрицает подобное. Накануне он рассказал о сильных чувствах, которые питает к 80-летней актрисе. Однако это не смогло переубедить сомневающихся в правдивости информации о его бракосочетании.

К числу таких принадлежит и Станислав Садальский . Артист является активным блогером и, разумеется, не упустил случая дать свой комментарий относительно изменения семейного статуса продюсера и вдовы Василия Шушкшина. У себя в аккаунте он опубликовал фото Алибасова с актрисой из загса, где они обмениваются кольцами.

«Фейк… Алибасов слывет знатным пиарщиком», — написал Садальский, добавив, что конкуренцию продюсеру может составить только Максим Галкин. «Пусть развлекаются и нам не скучно. Ждем с нетерпением НТВ, это надо все обсудить», — резюмировал актер, сопроводив свой пост смайликами и хэштегами «Садальский», «свадьба», «СМИ», «фейк», «свадьба века», «розыгрыш», «пиар», «юмор», «шутка», «дураки верят», «НТВ», «На-на».

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию Садальского.

«Только от Вас правду и узнаем», — похвалили они своего кумира. Кто-то воспринял пиар-ход продюсера с юмором: «Скоро деток будем ждать», «Во молодцы! Артисты не только на сцене, но и в жизни!».

Некоторые выразили сожаление, что новость оказалась «уткой»:

«Да, классные они оба! Жаль, что шутка, а может и всерьез, всякое бывает», «Мне импонирует, что они дружат. Если люди, расставшись, по каким то причинам, остаются по жизни друзьями, это говорит о их высокой духовной организации, ну, или просто нормальные люди! Даже если бы и не пошутили… Любви все возрасты покорны».

Нашлись и те, кто счел поведение продюсера и актрисы недопустимым.