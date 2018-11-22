Милонов предложил пожизненно запретить петь Элджею

Парламентарий предполагает, что артист употребляет запрещенные вещества. Этим, по словам Милонова, объясняется пропаганда наркотиков в его песнях.

"Если он еще и сам наркоман, то тем более его в психушку на принудительное лечение посадить и запретить пожизненно исполнять какие-то песни и заниматься публичной деятельностью", — сказал представитель "Единой России".

Милонов считает возможным приговорить Элджея к лишению свободы. Он добавил, что артист сможет применить свои таланты, исполняя песни в тюрьме.

Депутат стремится привести в порядок не только песни популярных исполнителей, но и внешний вид парламентариев. Ранее он предложил одеть законодателей в мундиры, чтобы повысить дисциплину в Госдуме. Милонов подчеркнул, что шить форму депутаты должны самостоятельно.