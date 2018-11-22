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Милонов предложил пожизненно запретить петь Элджею 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российскому хип-хоп-исполнителю Элджею нужно пожизненно запретить петь. В этом уверен депутат Госдумы Виталий Милонов, передает Агентство "Москва".
Парламентарий предполагает, что артист употребляет запрещенные вещества. Этим, по словам Милонова, объясняется пропаганда наркотиков в его песнях.
"Если он еще и сам наркоман, то тем более его в психушку на принудительное лечение посадить и запретить пожизненно исполнять какие-то песни и заниматься публичной деятельностью", — сказал представитель "Единой России".
Милонов считает возможным приговорить Элджея к лишению свободы. Он добавил, что артист сможет применить свои таланты, исполняя песни в тюрьме.
Депутат стремится привести в порядок не только песни популярных исполнителей, но и внешний вид парламентариев. Ранее он предложил одеть законодателей в мундиры, чтобы повысить дисциплину в Госдуме. Милонов подчеркнул, что шить форму депутаты должны самостоятельно.
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Виталий Милонов , Единая Россия , Госдума , АГН "Москва" , Шоу-бизнес
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