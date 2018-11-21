Врачи не могут помочь больному Олегу Басилашвили

Актер уже несколько лет не общается с журналистами и не комментирует свое состояние. Но на последних снимках, которые опубликовал Игорь Верник , видно, что Басилашвили болеет.

Олега Басилашвили многие года беспокоила болезнь легких, которая, судя по всему, обострилась. На торжествах, посвященных 75-летию Школы-студии МХТ, он появился в сопровождении Игоря Верника. На фотографии телеведущего актер выглядел неважно.

Плюс ко всему, по сведениям EG.RU, сейчас актера беспокоит тромбофлебит. Басилашвили обращался к специалистам, но они отказываются ему помогать — исправить ситуацию сейчас не получится. По прогнозам специалистов, если болезнь начнет прогрессировать, то дело может дойти и до ампутации.