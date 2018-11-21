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Врачи не могут помочь больному Олегу Басилашвили 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер уже несколько лет не общается с журналистами и не комментирует свое состояние. Но на последних снимках, которые опубликовал Игорь Верник, видно, что Басилашвили болеет.
Олега Басилашвили многие года беспокоила болезнь легких, которая, судя по всему, обострилась. На торжествах, посвященных 75-летию Школы-студии МХТ, он появился в сопровождении Игоря Верника. На фотографии телеведущего актер выглядел неважно.
Плюс ко всему, по сведениям EG.RU, сейчас актера беспокоит тромбофлебит. Басилашвили обращался к специалистам, но они отказываются ему помогать — исправить ситуацию сейчас не получится. По прогнозам специалистов, если болезнь начнет прогрессировать, то дело может дойти и до ампутации.
Олег Басилашвили уже много лет живет со своей супругой Галиной Мшанской, которая в самые непростые периоды жизни актера всегда во всем его поддерживает.
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Игорь Верник , Олег Басилашвили , Галина Мшанская , Шоу-бизнес
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