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Названа цель задержания рэпера Хаски 

Рамблер 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Полиция Краснодара задержала рэпера Хаски для беседы и не собирается штрафовать его. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, полиция не будет заводить административное дело и отпустит рэпера из отделения после беседы, цель которой — остановить попытки Хаски выступить в Краснодаре.
«Он задержан, но административки не будет. Arena Hall отказали [в концерте], потом вариант был клуб Bounce на Красноармейской улице, но и там запретили ему. И задержан он сейчас был лишь для беседы и чтобы предотвратить концерт в любом другом месте. Через пару часов, полагаю, отпустят. Хотя медосвидетельствование сделают», — заявил источник.
20 ноября был сорван концерт Хаски в Ростове-на-Дону. В зале выключили электричество, и рэперу пришлось выступать без микрофона и аккомпанемента. 21 ноября сорвался запланированный концерт в Краснодаре — зал отказался проводить концерт, артист сменил локацию, но в заведении отключили электричество. Тогда Хаски устроил стихийное выступление возле клуба на крыше автомобиля, во время которого его задержала полиция. Сейчас рэпер находится в ОВД, вокруг которого собралась толпа его поклонников.
Комментарии
МВД , Шоу-бизнес , Краснодар
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