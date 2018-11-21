Рэпера Хаски задержали

Краснодаре задержали рэпера Хаски. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается в Telegram-канале «Правозащита Открытки».

«Рэпера Хаски задержали в Краснодаре. С ним адвокат, сотрудничающий с Правозащитой Открытки», — говорится в сообщении.

В среду прокуратура Краснодарского края вынесла предупреждение о концертах артиста Хаски, песни которого собираются проверять на экстремизм.

«В Arenа Hall нам сообщили, что не будут его проводить», — процитировал «Московский комсомолец» представителей прокуратуры.

20 ноября в Ростове-на-Дону на концерте исполнителя отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. По сведениям правозащитников, Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.