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Рэпера Хаски задержали 

Lenta.ru 50 минут назад
В Краснодаре задержали рэпера Хаски. Об этом в среду, 21 ноября, сообщается в Telegram-канале «Правозащита Открытки».
«Рэпера Хаски задержали в Краснодаре. С ним адвокат, сотрудничающий с Правозащитой Открытки», — говорится в сообщении.
В среду прокуратура Краснодарского края вынесла предупреждение о концертах артиста Хаски, песни которого собираются проверять на экстремизм.
«В Arenа Hall нам сообщили, что не будут его проводить», — процитировал «Московский комсомолец» представителей прокуратуры.
20 ноября в Ростове-на-Дону на концерте исполнителя отключили свет и звук из-за визита сотрудников полиции. По сведениям правозащитников, Хаски читал тексты песен без микрофона и музыки. Менеджеры артиста рассказали, что сотрудники управления по противодействию экстремизму угрожали клубам Краснодара и Волгограда, где запланированы следующие концерты исполнителя.
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Генпрокуратура РФ , Московский комсомолец , Шоу-бизнес , Видео , Краснодар , Краснодарский Край
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