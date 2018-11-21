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Валерий Меладзе выступит с грандиозным концертом в MyMoscow by WoW 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: предоставлено организатором
30 ноября, в пятницу, в пространстве MyMoscow by WoW с грандиозным концертом выступит народный артист РФ Валерий Меладзе. Вечер пройдет в формате Dinner Concert — роскошный ужин, плавно переходящий в музыкальное шоу. Гостей будет ждать изысканная кухня от бренд-шефа Павла Гроцкого, шеф-повара Никиты Кузьменко и потрясающие хиты от одного из самых востребованных и талантливых артистов российской эстрады.
За свою долгую творческую карьеру Валерий Меладзе дал тысячи концертов и неоднократно признавался лучшим исполнителем России, а его песни покоряли самые авторитетные хит-парады. А 30 ноября весь зал MyMoscow будет подпевать его самым знаменитым композициям — «Красиво», «Салют, Вера», «Самба белого мотылька» и другие.
Пространство MyMoscow by WOW удивляет своих гостей с первого до последнего мгновения и дарит незабываемые эмоции!
Сбор гостей в 20:00+7 (495) 115-6-115Кутузовский пр., д.12, стр.1
Комментарии1
Валерий Меладзе , Шоу-бизнес
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