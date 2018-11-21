Цымбалюк-Романовская готова подметать улицы

20 ноября Мировой суд Москвы вынес приговор в отношении бывшей супруги народного артиста СССР Армена Джигарханяна . Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Суд установил, что Виталина Цымбалюк-Романовская на протяжении полугода вела слежку за своим знаменитым супругом, разместив скрытые камеры в его кабинете в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. А позже — и вовсе передала видеозаписи одному из центральных телеканалов, который не преминул воспользоваться полученным эксклюзивом и выпустил его в эфир.

Приговор ЦымбалюкРомановской был вынесен на основании части 1 статьи 137 Уголовного кодекса РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни. Обвиняемая отреагировала на вердикт спокойно, отметив лишь, что прокурору «удалось исполнить желание» Джигарханяна. Сам артист на заседание прийти не смог из-за плохого самочувствия.

Виталина также заявила, что работы не боится.

— Я люблю Москву, я бы, честно говоря, даже улицы подмела, если это принесет пользу, — сказала она.

С чего все начиналось

Скандал вокруг брака 83-летнего Джигарханяна и 39-летней Цымбалюк-Романовской разгорелся еще в октябре 2017 года. Артист обвинил супругу в том, что она обманом завладела его собственностью и финансами. Заявление артиста шокировало даже близких друзей: казалось, в семье Джигарханяна царят мир да любовь.

Что известно о Виталине

Виталина родилась в Киеве в 1979 году, там же она окончила музыкальную академию и стала профессиональной пианисткой. Говорит, что с детства грезила Джигарханяном: ходила на его спектакли, пыталась выяснить номер телефона. В итоге Виталине все же удалось привлечь к себе внимание своего кумира. А когда актер в 2002 году оказался в больнице, она сделала все возможное, чтобы он запомнил ее заботу.

От романтики до развода

Романтические отношения между народным артистом и пианисткой начались, когда Джигарханян был еще официально женат на Татьяне Власовой , с которой он развелся ради молодой и амбициозной Виталины. Еще за год до свадьбы с Джигарханяном она стала директором его театра.

И через некоторое время там начались скандалы. Артисты увольнялись один за другим, называя причиной слишком жестокие условия работы. Джигарханян тоже быстро разочаровался в супруге. Брак длился всего год, а его последствия артисту приходится расхлебывать до сих пор.

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