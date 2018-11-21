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Нонна Гришаева обратилась к врачам накануне спектакля о Людмиле Гурченко 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
В ноябре в день рождения Людмилы Гурченко состоялась премьера спектакля «Негасимый свет», который посвящен этой легендарной артистке. Главную роль в постановке исполнила Нонна Гришаева. Несмотря на то, что свою героиню она видела лишь однажды мельком за кулисами, актриса всю жизнь обожала Людмилу Марковну и училась у нее. В пьесе «Людмила Гурченко. Негасимый свет» Нонна Валентиновна с филигранной точностью «схватила» образ своей героини.
На днях Гришаева рассказала о своем отношении к Гурченко. Оказалось, что еще в детстве она прочитала ее мемуары, а со временем Нонна Валентиновна стала отмечать, что она во многом похожа с артисткой. Они обе родились на Украине, обе обожали сцену и переживали тяжелое расставание с мужьями. В свое время Гришаева разорвала отношения с музыкантом Антоном Деровым, а Гурченко — с писателем Борисом Андроникашвили. Каждая из них самостоятельно вырастила по дочке.
Но ради сцены Нонна Валентиновна не готова жертвовать своей семьей. Уже 12 лет она счастлива в браке с Александром Нестеровым. Они воспитывают общего сына Илью, которому уже 11 лет. Однако актриса идет на некоторые жертвы ради профессии. Оказалось, что накануне ответственного спектакля о Гурченко она заболела. Однако артистка вышла на сцену несмотря на высокую температуру.
«Скорую помощь вчера вызвала. Кололи лекарства. Ничего. Сегодня побежала играть спектакль!», — поделилась Гришаева.
По ее словам, в день премьеры она ощущала присутствие Людмилы Марковны.
«Она меня абсолютно поддерживала и помогала», — призналась актриса на программе Пятого канала «Светская хроника».
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Александр Нестеров , Борис Андроникашвили , Людмила Гурченко , Нонна Гришаева , Шоу-бизнес
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