Нонна Гришаева обратилась к врачам накануне спектакля о Людмиле Гурченко

В ноябре в день рождения Людмилы Гурченко состоялась премьера спектакля «Негасимый свет», который посвящен этой легендарной артистке. Главную роль в постановке исполнила Нонна Гришаева . Несмотря на то, что свою героиню она видела лишь однажды мельком за кулисами, актриса всю жизнь обожала Людмилу Марковну и училась у нее. В пьесе «Людмила Гурченко. Негасимый свет» Нонна Валентиновна с филигранной точностью «схватила» образ своей героини.

На днях Гришаева рассказала о своем отношении к Гурченко. Оказалось, что еще в детстве она прочитала ее мемуары, а со временем Нонна Валентиновна стала отмечать, что она во многом похожа с артисткой. Они обе родились на Украине, обе обожали сцену и переживали тяжелое расставание с мужьями. В свое время Гришаева разорвала отношения с музыкантом Антоном Деровым, а Гурченко — с писателем Борисом Андроникашвили . Каждая из них самостоятельно вырастила по дочке.

Но ради сцены Нонна Валентиновна не готова жертвовать своей семьей. Уже 12 лет она счастлива в браке с Александром Нестеровым . Они воспитывают общего сына Илью, которому уже 11 лет. Однако актриса идет на некоторые жертвы ради профессии. Оказалось, что накануне ответственного спектакля о Гурченко она заболела. Однако артистка вышла на сцену несмотря на высокую температуру.

«Скорую помощь вчера вызвала. Кололи лекарства. Ничего. Сегодня побежала играть спектакль!», — поделилась Гришаева.

По ее словам, в день премьеры она ощущала присутствие Людмилы Марковны.