Поргина готовится к празднованию юбилея

По их словам, готовить торжества по случаю своего 70-летия Поргина начала еще до кончины мужа. После нее Поргина несколько сократила размах мероприятия.

Банкет точно посетят родственники — сын, его жена и внуки. Могут прийти подруги — композиторы Елена Суржикова и Ирина Грибулина , а также причащавший Караченцова священник и лечивший его от рака врач, с которыми Поргина подружилась.

Николай Караченцов скончался после отказа почек 26 октября. В течение полутора лет актер боролся с раком легкого.

70 лет его вдове Людмиле Поргиной исполнится 24 ноября.