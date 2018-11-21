Поргина готовится к празднованию юбилея 

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина отпразднует юбилей несмотря на недавнюю смерть супруга. Об этом ее друзья рассказали сайту «Дни.ру».
По их словам, готовить торжества по случаю своего 70-летия Поргина начала еще до кончины мужа. После нее Поргина несколько сократила размах мероприятия.
Банкет точно посетят родственники — сын, его жена и внуки. Могут прийти подруги — композиторы Елена Суржикова и Ирина Грибулина, а также причащавший Караченцова священник и лечивший его от рака врач, с которыми Поргина подружилась.
Николай Караченцов скончался после отказа почек 26 октября. В течение полутора лет актер боролся с раком легкого.
70 лет его вдове Людмиле Поргиной исполнится 24 ноября.