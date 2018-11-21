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Поргина готовится к празднованию юбилея 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина отпразднует юбилей несмотря на недавнюю смерть супруга. Об этом ее друзья рассказали сайту «Дни.ру».
По их словам, готовить торжества по случаю своего 70-летия Поргина начала еще до кончины мужа. После нее Поргина несколько сократила размах мероприятия.
Банкет точно посетят родственники — сын, его жена и внуки. Могут прийти подруги — композиторы Елена Суржикова и Ирина Грибулина, а также причащавший Караченцова священник и лечивший его от рака врач, с которыми Поргина подружилась.
Николай Караченцов скончался после отказа почек 26 октября. В течение полутора лет актер боролся с раком легкого.
70 лет его вдове Людмиле Поргиной исполнится 24 ноября.
Ирина Грибулина , Людмила Поргина , Николай Караченцов , Шоу-бизнес
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