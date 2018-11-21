Шнуров посвятил стих погибшему в Шереметьево 

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров сравнил погибшего в аэропорту Шереметьево с Анной Карениной XXI века.
Музыкант посвятил стихотворение происшествию в Шереметьево и сделал вывод, что погибший под колесами «Боинга» человек задал новый тренд.
Анна Каренина под паровозом
Точку поставила, кончился век.
В ночь, не избалованную морозом,
Под самолет сиганул человек.
Снова не выдержали, сдали нервы,
Как пел Д. Моррисон, — This is the end.
Он не последний, а видимо, первый,
Кто задал модный и новенький тренд.
Раньше веревки, ножи, револьверы,
Поезд и вот Боинг семь тридцать семь.
Самоубийство технической эры.
Эх, не живется чего-то совсем.
Стихотворение опубликовано на странице артиста в Instagram.
Накануне вечером лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Афины, сбил человека на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево. Погибшим оказался гражданин Армении, депортированный из Испании. Возбуждено уголовное дело.