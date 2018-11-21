Шнуров посвятил стих погибшему в Шереметьево

Музыкант посвятил стихотворение происшествию в Шереметьево и сделал вывод, что погибший под колесами «Боинга» человек задал новый тренд.

Анна Каренина под паровозом

Точку поставила, кончился век.

В ночь, не избалованную морозом,

Под самолет сиганул человек.

Снова не выдержали, сдали нервы,

Как пел Д. Моррисон, — This is the end.

Он не последний, а видимо, первый,

Кто задал модный и новенький тренд.

Раньше веревки, ножи, револьверы,

Поезд и вот Боинг семь тридцать семь.

Самоубийство технической эры.

Эх, не живется чего-то совсем.

Стихотворение опубликовано на странице артиста в Instagram.