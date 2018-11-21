«Злобный карлик!»: Шнуров посмеялся над Нагиевым

Сергей Шнуров является наставником на шоу "Голос". О том, как попал на телепроект, о пикировках с рэпером Бастой и о конкуренции с Дмитрием Нагиевым артист рассказал в откровенном интервью.

Сергей Шнуров признался, что и сам не может объяснить, как попал на шоу "Голос" в качестве наставника. "Мне позвонили, уговаривали, объясняя, что мне это необходимо, что благодаря этому проекту я наконец-то стану большим мэтром, который будет говорить, кому и как петь", — сообщил Шнуров.

Лидер группировки "Ленинград" признался, что сам не умеет петь, это совершенно не его амплуа. Однако солистки его коллектива Флорида и Вика взяли на себя пение конкурсантов. А еще Шнуров пришел на проект ради мамы. "Дело в том, что моей маме нравится "Голос", вот я и решил маму порадовать. Ей ведь недолго осталось… Ну понимаете, это же вопрос диалектический — долго или недолго… Ну точно не сто лет!" — отметил певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 26 Окт 2018 в 3:35 PDT По мнению Шнурова, с его приходом проект стал более динамичным, веселым и ироничным. Однако о том, чтобы конкурировать с другим шутником на шоу — ведущим Дмитрием Нагиевым — и речи не идет. "Нет-нет! Ну сравните хотя бы наш рост — Нагиев на целую голову ниже меня! Как он может хорошо шутить при таком росте? Маленький злобный карлик! (Смеется.) А я успешная, состоявшаяся большая звезда!" — цитирует Сергея Шнурова Teleprogramma.pro.