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Труба рухнула на людей у метро в Москве
Труба рухнула на людей у метро в Москве

Алибасов объяснил женитьбу на Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Продюсер Бари Алибасов заявил, что они с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной «резвились» 20 лет, а потом решили, что настало время оформить отношения. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Обозреватель «МК» Артур Гаспарян напомнил Алибасову, что сейчас «в тренде другой хайп» — разводы (Армен Джигарханяна, Евгения Петросяна и других артистов).
«<…> Когда все вокруг начинают делать что-то одно и то же, то я что делаю? Правильно! Все наоборот», — ответил продюсер.
Алибасов назвал Федосееву-Шукшину очень проникновенным человеком с «абсолютной толерантностью», По его словам, к браку их подталкивали многие близкие люди. Однажды они просто беседовали «о том, о сем», и решение пожениться возникло само собой.
Он подчеркнул, что после свадьбы у каждого из них останется свое пространство и отдельная жилплощадь.
«Мы же не глупые слюнявые романтические юнцы, мы все-таки взрослые разумные и опытные люди», — пояснил продюсер.
Комментируя разводы Джигарханяна и Петросяна, он заявил, что «армяно-украинские отношения оказались в глубоком кризисе».
Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Шукшиной состоялась 20 ноября. Продюсер и актриса познакомились на одном из «Кинотавров», а отношения между ними завязались в 1995 году.
Комментарии1
Артур Гаспарян , Евгений Петросян , Бари Алибасов , Московский комсомолец , Шоу-бизнес
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