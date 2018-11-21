Орлова ответила хейтерам

Ольга Орлова ответила на критику своих фотографий

Телеведущая Ольга Орлова часто сталкивается с критикой в свой адрес из-за внешности.

Певица и телеведущая Ольга Орлова всегда могла похвастаться стройной фигурой. Артистка придерживается правильного питания, занимается спортом и даже в отпуске не дает себе расслабиться. Ольга считает, что именно такой активный ритм жизни позволяет ей оставаться в форме.

Ольга регулярно выкладывает свои фотографии и не боится показать свои снимки без макияжа. Поклонники восхищаются внешним видом артистки, однако у Орловой хватает и хейтеров, которые то и дело критикую внешность артистки.

Накануне Ольга поделилась с пользователями очередным селфи, в комментариях под которым появилось много негативных комментариев. Ольга устала терпеть оскорбления и решила ответить хейтерам.

«Для любителей критиковать всех и все сразу скажу: фотографии должны быть разными! Какие-то менее удачные, какие-то более! Свой негатив вымещайте на своих фотках. Критикуйте себя! А то очень легко быть смелым с закрытых профилей или с фейковых аккаунтов, где ноль фотографий! Все ваши комментарии я знаю наизусть: «старая», страшная», «куча пластических операций», «фото ужас», «удали фото» и так далее. Да, знакомьтесь, это я! Всех, кто решил писать гадости, — сразу в блок», — заявила Орлова. Преданные поклонники поддержали телеведущую.