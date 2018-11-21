Пугачеву втянули в криминальные разборки

Пугачеву втянули в грязные криминальные разборки

Алла Пугачева оказалась втянута в неприятную историю. Сын личной портнихи Примадонны оказался преступником.

Все началось с того, что в конце октября был ограблен дом высокопоставленного чиновника Андрея Бельянинова . Преступник вынес 1,5 миллиона рублей, десять тысяч евро, десять тысяч долларов, а также коллекционные монеты с ликом Николая II

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Ноя 2018 в 2:36 PST Вскоре правоохранители вышли на след 49-летнего Якова Субботы. Он оказался широко известен в узком криминальном кругу. Он прославился серией громких преступлений. Сын личной портнихи Аллы Пугачевой, Яков Григорьев (тогда он еще носил такую фамилию) играл в казино, на почве любви к которому был лично знаком с поп-королем Филиппом Киркоровым . Именно из-за казино он стал придумывать различные криминальные авантюры.

Еще будучи курсантом Яков с подельником обчистил подмосковный санаторий, меховое ателье, хранилище инвестиционной компании. Но самыми громкими преступлениями парочки стало хищение уникальных книг из хранилища Государственной публичной исторической библиотеки и вооруженный налет на музей музыкальной культуры им. Глинки, откуда были похищены бесценные скрипки Страдивари и Штайнера. За те преступления Григорьев получил восемь лет тюрьмы.

Именно после этой отсидки Григорьев сменил фамилию на Субботу и переехал в Санкт-Петербург. Там он стал специализироваться на квартирных кражах и грабежах. Но и в городе на Неве его поймали и отправили на несколько лет в тюрьму. Освободившись, Суббота снова объявился в Москве и совершил вооруженный налет на квартиру.