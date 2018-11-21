Садальский обрушился на Бузову

Стас Садальский обрушился на Ольгу Бузову

Стас Садальский в своей обычной язвительной манере высказался о современной поп-музыке и ее олицетворении — Ольге Бузовой . Началось оживленное обсуждение музыкальных вкусов и шоу-бизнеса.

Блогер заметил, что наша жизнь полна загадок. У «поющей ведущей» нет ни голоса, ни пластики, зато в наличии огромное трудолюбие и харизма. Она собирает залы и скоро затмит Дженнифер Лопес

Садальский процитировал экспромт Валентина Гафта о засилии «писклявых уродцев-пошляков», которые «сыплют соль на раны», «как на капусту или огурцы».

Многие хейтеры согласились с Садальским и выступили против низкосортной музыки. Интерес к звездам-однодневкам назвали «зомбированным идолопоклонством».