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Роберт Де Ниро разводится
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75-летний Роберт Де Ниро разводится с Грейс Хайтауэр 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
Актер и его супруга решили официально получить развод.
Актер Роберте де Ниро (Robert De Niro) и Грейс Хайтауэр готовятся к бракоразводному процессу. У супругов есть двое детей, однако несмотря на это, им так и не удалось сберечь их отношения.
По информации инсайдеров, 75-летний Роберт и 63-летняя Грейс теперь живут отдельно, и на светских мероприятиях появляются в редко. Одна из самых гармоничных пар западного кино сыграла свадьбу еще в 1997 году. Де Ниро откладывал этот момент целых десять лет. Именно столько Грейс ждала от возлюбленного предложения руки и сердца. У пары двое детей: сын Эллиот и дочка Хелен.
Globallookpress.com
Как писали в СМИ, Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр уже испытывали кризис в отношениях. В 1999 году супруги расстались, спустя всего два года после заключения брака. И даже боролись в суде за опеку над их сыном Эллиотом. Но в 2004 году Грейс и Роберт поняли, что не могут жить друг без друга и вновь произнесли клятвы верности на торжественной церемонии, устроенной в поместье актера, пишет ok-magazine.ru.
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