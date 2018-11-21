75-летний Роберт Де Ниро разводится с Грейс Хайтауэр

Актер и его супруга решили официально получить развод.

Актер Роберте де Ниро (Robert De Niro) и Грейс Хайтауэр готовятся к бракоразводному процессу. У супругов есть двое детей, однако несмотря на это, им так и не удалось сберечь их отношения.

По информации инсайдеров, 75-летний Роберт и 63-летняя Грейс теперь живут отдельно, и на светских мероприятиях появляются в редко. Одна из самых гармоничных пар западного кино сыграла свадьбу еще в 1997 году. Де Ниро откладывал этот момент целых десять лет. Именно столько Грейс ждала от возлюбленного предложения руки и сердца. У пары двое детей: сын Эллиот и дочка Хелен.

Globallookpress.com

Как писали в СМИ, Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр уже испытывали кризис в отношениях. В 1999 году супруги расстались, спустя всего два года после заключения брака. И даже боролись в суде за опеку над их сыном Эллиотом. Но в 2004 году Грейс и Роберт поняли, что не могут жить друг без друга и вновь произнесли клятвы верности на торжественной церемонии, устроенной в поместье актера, пишет ok-magazine.ru.