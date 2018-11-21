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Алибасов показал свадебные фото
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Алибасов показал свадебные фото 

Рамблер + ещё 9 13 минут назад
Продюсер Бари Алибасов опубликовал в Instagram фотографии из ЗАГСа, в котором они с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной зарегистрировали брак.
Один из снимков демонстрирует, как пара входит в зал Кутузовского ЗАГСа. На другом фото продюсер и актриса целуются на фоне обручальных колец.
Свадьба 71-летнего Алибасова и 80-летней Шукшиной состоялась 20 ноября.
По данным «Вечерней Москвы», отношения между продюсером и актрисой завязались в 1995 году, через три года она расстались, но затем снова сошлись и жили в незарегистрированном браке.
Алибасов стал пятым мужем Шукшиной, у продюсера также было несколько официальных жен.
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