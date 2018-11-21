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Концерт Хаски сорвали силовики
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Концерт Хаски в Ростове-на-Дону сорвали силовики 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Ростовские поклонники творчества рэпера Хаски и его менеджер пожаловались на сотрудников полиции, сорвавших концерт исполнителя в Ростове-на-Дону.
По словам одной из посетительниц, Екатерины, дверь клуба закрыли, когда внутрь попали еще не все поклонники, Хаски не дали включить аппаратуру и микрофон, был зажжен свет однако он все равно провел концерт.
"Концерт состоялся, не было звука. Из инструментов только ударные, так как им не нужны шнуры и розетки. Хаски читал только под ударные, концерт больше часа был", — поделилась в беседе с "360" другая гостья концерта по имени Вера.
Менеджер Хаски Андрей Орлов пояснил, что прокуратура якобы пригрозила владельцу заведения, в котором должен был ранее проходить концерт, проверками.
"Мы тайно перенесли концерт в другое место, но силовики о нем узнали. Во время саунд-чека я узнал, что около 20:00 приедет отдел по борьбе с экстремизмом", — поделился Орлов, добавив, что владелец заведения попросил не проводить концерт, но в итоге выступление все-таки действительно состоялось при выключенной аппаратуре и под барабаны.
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