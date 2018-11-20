Ещё
Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей 

Рамблер 1 час назад
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц этого года. Первую строчку в списке богатейших поп-исполнительниц занимает Кэти Перри, она заработала 83 миллиона долларов. Половину своего годового дохода девушка приобрела во время концертного тура, кроме того, обогатило певицу и участие в ток-шоу American Idol в составе жюри. Не так далеко от своей коллеги по сцене ушла и певица Тейлор Свифт, которая своими вокальными данными заработала на 3 миллиона меньше, чем Перри. На третьем месте в рейтинге оказалась Бейонсе, чей годовой доход составил 60 миллионов долларов. В десятку самых высокооплачиваемых певиц вошли Pink, Lady Gaga, Дженнифер Лопес и Рианна, в заветный список артисток-миллионерш попала и Бритни Спирс, заработавшая за год 30 миллионов долларов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Шереметьево самолет раздавил человека144
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина65
«Жопа все выдержит, на то она и задница»106
Украинская церковь сделала резкое заявление498
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды751
Видео
00:42
Лоза признался, почему не пришел на похороны Осина
Шоу-бизнес
00:52
В Сети «заглянули» в багажник «Кортежа» Путина
Общество
01:43
В Крыму ответили на заявление ЕС об Азовском море
Политика
00:39
Украинская церковь сделала резкое заявление
В мире
01:26
Суд отправил Цымбалюк-Романовскую мыть дворы
Шоу-бизнес
01:12
В Финляндии захотели вернуть Карелию
В мире Политика
00:26
Скандал в «Голосе»: Лоза поднял руку на Басту
Шоу-бизнес Статьи
00:27
Пойман член банды Басаева спустя 23 года после теракта
Криминал Африка
00:44
Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно
В мире Статьи
03:44
Путин пообещал армии масштабные изменения
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение