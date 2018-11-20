Кэти Перри стала самой высокооплачиваемой певицей 

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц этого года. Первую строчку в списке богатейших поп-исполнительниц занимает Кэти Перри, она заработала 83 миллиона долларов. Половину своего годового дохода девушка приобрела во время концертного тура, кроме того, обогатило певицу и участие в ток-шоу American Idol в составе жюри. Не так далеко от своей коллеги по сцене ушла и певица Тейлор Свифт, которая своими вокальными данными заработала на 3 миллиона меньше, чем Перри. На третьем месте в рейтинге оказалась Бейонсе, чей годовой доход составил 60 миллионов долларов. В десятку самых высокооплачиваемых певиц вошли Pink, Lady Gaga, Дженнифер Лопес и Рианна, в заветный список артисток-миллионерш попала и Бритни Спирс, заработавшая за год 30 миллионов долларов.