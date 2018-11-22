Лолита обратилась к поклонникам после госпитализации

Российская певица Лолита Милявская после отмены концерта в Могилеве обратилась к поклонникам в Instagram.

Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и объяснила, что причиной резкого ухудшения самочувствия, из-за которого ей пришлось покинуть сцену, стал «скачок давления».

По словам Лолиты, ей вкололи новый лекарственный препарат для сосудов, который неожиданно дал такую реакцию.

Милявская также пожурила журналистов, которые поторопились сообщить о ее «последнем дне на Титанике».