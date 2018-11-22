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Лолита обратилась к поклонникам после госпитализации 

Рамблер + ещё 19 1 час назад
Фото: ТАСС
Российская певица Лолита Милявская после отмены концерта в Могилеве обратилась к поклонникам в Instagram.
Она поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и объяснила, что причиной резкого ухудшения самочувствия, из-за которого ей пришлось покинуть сцену, стал «скачок давления».
Лолиту госпитализировали с концерта
По словам Лолиты, ей вкололи новый лекарственный препарат для сосудов, который неожиданно дал такую реакцию.
Милявская также пожурила журналистов, которые поторопились сообщить о ее «последнем дне на Титанике».
«Милявская жива», — добавила певица.
Лолита Милявская , Шоу-бизнес , Могилев
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