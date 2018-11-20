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Кафельникова пришла в ужас после скандала с фото
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Кафельникова рыдает после публикации голых фото 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Instagram
Девушка чувствует себя одинокой и разбитой. Из-за стресса Алесе Кафельниковой потребовалась помощь специалиста.
Скандально известная модель опубликовала в личном аккаунте Twitter несколько постов. Кафельникова отмечает, что переживает тяжелый период, так как никому нет до нее дела.
Алеся поведала, что страдает от депрессии и каждую ночь рыдает в подушку. Не дождавшись помощи от близких, девушка решила обратиться к психологу.
"Сколько же из вас давали обещание, быть рядом когда тяжело, а в итоге у всех свои дела, и никого не волнует твое состояние. еду к психологу… (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — посетовала знаменитость.
Поклонники полагают, что Кафельникова переживает из-за разрыва с любимым человеком. Алеся продолжительное время состояла в отношениях с репером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
Молодые люди расстались более года назад. Причиной разрыва стало пристрастие Алеси к запрещенным веществам. Модель попала в больницу с передозировкой. В марте 2018 года появились слухи о том, что Кафельникова и Голубин воссоединились, однако информация не подтвердилась.
Отметим, что недавно девушка поучаствовала в очень откровенной фотосессии. Она позировала абсолютно голой.
На черно-белом фото Алеся сидит на полу, обняв ноги. Томный взгляд девушки устремлен прямо в камеру. Рука слегка прикрывает грудь. Из одежды на 20-летней модели лишь грубые ботфорты. Поклонники оценили прекрасные формы девушки, однако предположили, что таким образом Алеся Кафельникова пытается вернуть сбежавшего любимого.
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