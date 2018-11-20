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На похоронах Осина развязался спор из-за его хита
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На похоронах Осина развязался спор из-за его хита 

Мослента 48 минут назад
Фото: официальный сайт Евгения Осина
Во вторник, 20 ноября, на Троекуровском кладбище в Москве похоронили музыканта Евгения Осина. Об этом сообщает агентство «Москва».
Во время траурной церемонии бывший продюсер артиста Валерий Жаров включил его песню «Плачет девушка в автомате». Часть пришедших на похороны просили его выключить музыку, но он отказался.
«Он с собой заберет эту песню», — пояснил Жаров.
Также на похоронах пропели молитву «Вечная память» и проводили Осина в последний путь аплодисментами.
О смерти 54-летнего певца стало известно 17 ноября. Официальная причина не раскрывалась, однако известно, что в прошлом году у артиста диагностировали последнюю стадию алкоголизма.
Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, известен как автор хитов «А когда на море качка» и «Плачет девушка в автомате».
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