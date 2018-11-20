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Дочь прочла стихи на прощании с Осиным
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Дочь прочла стихи на прощании с Осиным 

Рамблер 1 час назад
Экс-супруга Евгения Осина Наталья Черемисина на церемонии прощания с музыкантом попросила у него прощения и поблагодарила за дочь Агнию. Об этом сообщает News.ru.
Черемисина сказала Осину «спасибо» за прекрасную дочь и все хорошее, что произошло с ней во время их совместной жизни.
«Прости меня, если что-то было не так…», — заключила она.
Как сообщает «Московский комсомолец», дочь Осина прочла на церемонии свои стихи:
Я просила тебя все шестнадцать лет лишь об одном.
Чтобы ты убирал с моих глаз все пустые бутылки.
А я маме звонила в страхе и плача, тайком.
<…>
Ты, внимая, все пил свои стопки: одну за другой.
Это зрелище было для дочери худшей пыткой. ⠀
Я не вправе судить, но ты, папа, все сделал сам.
Недостаточно силы воли остановиться.
<…>
Ты мой самый родной из всех на земле отцов.
Только жаль, что меня никогда не пытался слушать…
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. СМИ сообщили, что он умер дома от остановки сердца.
Друзья артиста рассказывали, что он страдал от многолетней алкогольной зависимости. Осин проходил лечение в реабилитационной клинике в Таиланде, но через некоторое время настоял на возвращении в Москву.
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