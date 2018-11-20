Разин: у Осина нет внебрачной дочери

Продюсер Андрей Разин, организовавший похороны Евгения Осина, заявил, что у певца не было внебрачных детей, и он никого не удочерял. Об этом сообщает News.ru.
В феврале этого года «СтарХит» сообщал со ссылкой на самого Осина, что у певца есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство якобы подтвердила ДНК-экспертиза.
«Не верьте никому! <…> Кругом самозванцы, что вы хотите! Осин никого не удочерял!» — заверил Разин.
Он подчеркнул, что у Осина была только одна законная жена и дочь.
По словам продюсера, музыканта специально подпаивали, чтобы «все оформить», но этого не произошло.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. У певца осталась дочь Агния от брака с Натальей Черемисиной.