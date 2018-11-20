Разин: у Осина нет внебрачной дочери

Разин ответил на слухи о внебрачной дочери Осина

Продюсер Андрей Разин , организовавший похороны Евгения Осина , заявил, что у певца не было внебрачных детей, и он никого не удочерял. Об этом сообщает News.ru.

В феврале этого года «СтарХит» сообщал со ссылкой на самого Осина, что у певца есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство якобы подтвердила ДНК-экспертиза.

«Не верьте никому! <…> Кругом самозванцы, что вы хотите! Осин никого не удочерял!» — заверил Разин.

Он подчеркнул, что у Осина была только одна законная жена и дочь.

По словам продюсера, музыканта специально подпаивали, чтобы «все оформить», но этого не произошло.

О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. У певца осталась дочь Агния от брака с Натальей Черемисиной.