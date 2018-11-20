Ещё
Разин: у Осина нет внебрачной дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разин ответил на слухи о внебрачной дочери Осина 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин, организовавший похороны Евгения Осина, заявил, что у певца не было внебрачных детей, и он никого не удочерял. Об этом сообщает News.ru.
В феврале этого года «СтарХит» сообщал со ссылкой на самого Осина, что у певца есть внебрачная дочь от бывшей возлюбленной Елены. Его отцовство якобы подтвердила ДНК-экспертиза.
«Не верьте никому! <…> Кругом самозванцы, что вы хотите! Осин никого не удочерял!» — заверил Разин.
Он подчеркнул, что у Осина была только одна законная жена и дочь.
По словам продюсера, музыканта специально подпаивали, чтобы «все оформить», но этого не произошло.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Певцу было 54 года. У певца осталась дочь Агния от брака с Натальей Черемисиной.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия купит у Украины двигатель за миллиарды833
В Москве произошла массовая драка185
Разин спас Осина от кремации70
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции57
Супруги устали жить на пенсию и решили умереть764
Видео
01:24
Украинцы открыли огонь во время инаугурации главы ДНР
Украина В мире
03:16
Мертвую пенсионерку позвали за пособием на похороны
Общество
01:41
Рабинович спровоцировал раскол украинской оппозиции
В мире Украина
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
00:38
России передали «ясное послание» по Азовскому морю
В мире
00:54
Лолиту увезли с концерта в больницу
Шоу-бизнес
03:56
Учительница физкультуры на уроке била школьников скакалкой
Происшествия
00:25
Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща
Экология Общество
01:29
Новый глава ДНР вступил в должность
В мире
04:14
Удлиненный «Искандер» попал на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение