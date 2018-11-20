«Я много времени провожу в одиночестве»: После самоубийства возлюбленной Джим Керри стал отшельником

После неудачных браков и трагической смерти бывшей девушки Джим Керри стал отшельником. В интервью Radio Times 56-летний актер признался, что живет одинокой жизнью, рисует и читает книги:

«Я много времени провожу в одиночестве, и мне нравится быть одному, ничего страшного. Кому-то это покажется странным, но я всем доволен. В свободное время я люблю читать, рисовать, работать над созданием скульптур. И хожу на свидания».

Джим Керри был женат дважды: брак с первой супругой, актрисой Мелиссой Уомер, продлился 8 лет, а в 1996 году актер женился на коллеге по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холи — этот союз продержался меньше года.

В 2015 году бывшая девушка актера Катриона свела счеты с жизнью, оставив после себя записку, адресованную Джиму:

«Ты сломал меня как личность. Я люблю тебя и делаю все, что ты хочешь, но ты меня бросил, уничтожив все, что от меня осталось. Ты заразил меня ВПЧ [вирус папилломы человека — прим.ред.] и должен хотя бы извиниться за это».

В письме сказано, что Керри подхватил болезнь от девушек легкого поведения и заразил Катриону, а также подсадил ее на наркотики: «Раньше я любила жизнь, а ты познакомил меня с кокаином, проституцией, психическими расстройствами и болезнями». После смерти Катрионы ее родители и бывший муж подали в суд на Джима, обвинив в том, что именно он покупал девушке таблетки, которые ее погубили, заразил венерическими заболеваниями и подтолкнул к самоубийству. Керри называл все обвинения ложью, подал встречный иск и рассказал, что мать Катрионы требовала купить ей дом в качестве компенсации.

Суд полностью оправдал актера, но, по словам Джима, эти годы были самыми сложными в его жизни. Осенью он впервые за шесть лет появился на экранах в сериале «Шучу», который был очень тепло встречен критиками и зрителями.