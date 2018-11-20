Власти заявили об отсутствии долга у Винокура

Префектура Москвы опровергла информацию о долге Винокура за коммунальные услуги

Артист Владимир Винокур оплатил коммунальные услуги в срок, у него нет задолженности, о которой ранее сообщалось в СМИ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе префектуры Центрального административного округа Москвы во вторник.

"Задолженности за ЖКУ у Владимира Винокура нет. Таким образом, требований к уплате задолженности к В. Н. Винокуру ГБУ "Жилищник района Арбат" не имеет, информация о задолженности артиста не является достоверной", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Государственное бюджетное учреждение Москвы "Жилищник района Арбат" подало в суд на 15 собственников нежилого помещения в центре столицы, среди которых есть Винокур. С него требуют почти 100 тыс. рублей за неуплату коммунальных услуг за нежилое помещение в центре столицы. Его собственниками, помимо артиста, являются еще 16 человек.

В пресс-службе префектуры ЦАО ТАСС пояснили, что "задолженность Винокура была оплачена в срок, однако информация об этом в управляющую компанию поступила уже после подачи искового заявления о взыскании задолженности".

По данным префектуры, тяжба началась из-за долга за эксплуатацию подвала площадью 404,4 кв. м за 4 года суммой в 1,5 млн рублей.