Серов расстроился из-за результата ДНК-теста

37-летняя Ирина Сулаберидзе из Грузии стала героиней очередного выпуска шоу «Пусть говорят». На программе она выяснила, является ли певец ее отцом.

Ирина заявила, что Александр Серов является ее папой. Она внимательно отслеживает все новости о знаменитом артисте и не сразу решилась прийти на эфир, чтобы рассказать свою историю. Ирине стало известно, что ее удочерили, когда ей было десять лет. Потом ей в руки попались бумаги, где подтверждалось, что она приемная. С тех пор она начала поиски своих биологических родителей.

Местом рождения Сулаберидзе оказалась Украина. Ее мама ушла очень рано и ее усыновила грузинка, которая отвезла малышку к себе на родину. «Расследование» привело Ирину к Серову. Ей долгое время не верилось, что певец может быть ее отцом.

Сам Серов не отрицает, что в 1980-е часто выступал на Украине и заводил интрижки. Исполнитель не исключил возможности, что может быть папой Ирины и дал согласие пройти ДНК-тест.

В конце шоу было оглашено заключение экспертов, которое гласило, что результат отрицательный и Серов с Сулаберидзе родственниками не являются. Вердикт специалистов расстроил Александра и у него даже выступили слезы. Потенциальная дочь ему понравилась, сразив его красотой, умом и тактом, пишет сайт Dni.ru.